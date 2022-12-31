منتخب العراق يعزز صفوفه بنجمين بارزين قبل انطلاق

2022/12/31 | 23:17 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب العراق يأمل في حصد لقب خليجي 25 (كريم جعفر/ فرانس برس)

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، السبت، وعبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، ضم نجمين بارزين لتشكيلة "أسود الرافدين"، التي من المقرر أن تدخل غمار بطولة "خليجي 25"، المقرر انطلاقها في البصرة بالسادس من شهر يناير/ كانون الثاني.

وكتب حساب الاتحاد العراقي على "فيسبوك": "تقرر إضافة اللاعبين أيمن حسين (المرخية القطري) وأمجد عطوان (الشمال القطري) إلى قائمة المنتخب الوطني المشارك في خليجي 25"، .

وأضاف الاتحاد العراقي، في بيان: "ومن المؤمل أن يلتحق اللاعبان بوفد المنتخب، الأحد، لتدعيم كتيبة أسود الرافدين، وذلك بعد الجهود التي بذلها الاتحاد العراقي والتي تكللت من خلال المخاطبات الرسمية بإقناع أنديتهم، وبموافقة الاتحاد القطري، لتسهيل أمر اللاعبين بالتواجد مع منتخب العراق".

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ويقص المنتخب العراقي، الذي فقد مؤخرا خدمات نجمه أحمد ياسين، بعد حصوله على عقد مع نادي الخلود، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى السعودي، شريط افتتاح "خليجي 25"، بمواجهة نظيره العماني يوم الجمعة المقبل، في المباراة التي تقام على ملعب البصرة الدولي.

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