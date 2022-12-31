2022/12/31 | 23:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dx4e-i7vCCE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يودع 2022 .. مليارات بالخزائن ونازحون في الخيام) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق يودع 2022 .. مليارات بالخزائن ونازحون في الخيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).