السوداني معزياً بوفاة بابا الفاتيكان السابق: لقد كرّس جهده لنشر السلام بين البشر

2022/12/31 | 23:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عزى رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بوفاة بابا الفاتيكان السابق، مبينا انه كرّس جهده بتفانٍ لنشر السلام والمحبّة والتعايش بين البشر.وذكر السوداني في بيان تلقته ايرث نيوز، “يودّع العالم بحزن، قداسة بابا الفاتيكان السابق بيندكت السادس عشر”.واضاف “لقد كرّس الحبر الراحل جهده بتفانٍ لنشر السلام والمحبّة والتعايش بين البشر، […]

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