2022/12/31 | 23:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفر انفجار قنابل فسفورية لدى التعامل مع متفجرات قديمة، السبت، عن وقوع إصابات جراء الحادث، حسب بيان للجيش الأردني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الأردني: إصابات جراء انفجار قنابل فسفورية لدى التعامل مع متفجرات قديمة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الأردني: إصابات جراء انفجار قنابل فسفورية لدى التعامل مع متفجرات قديمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).