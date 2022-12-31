أرسنال يحلق في الصدارة بعد هدية إيفرتون

2022/12/31 | 23:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل أرسنال زحفه نحو اللقب الأول منذ عام 2004 عندما قبل هدية مطارده المباشر مانشستر سيتي حامل اللقب المتعثر أمام ضيفه إيفرتون 1-1، بفوزه الثمين على مضيفه برايتون 4-2 السبت في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

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