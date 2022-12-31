السوداني ينعى بابا الفاتيكان السابق بيندكت السادس عشر

2022/12/31 | 23:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عزى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بوفاة قداسة بابا الفاتيكان السابق بيندكت السادس عشر.وقال السوداني في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ “يودّع العالم بحزن، قداسة بابا […]

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