وزير العمل يهنئ بالعام الجديد ويؤكد الالتزام بتنفيذ المنهاج الحكومي

2022/12/31 | 23:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تقدم وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم السبت، بالتهاني بمناسبة حلول العام الجديد، مؤكدا التزامه بتنفيذ البرنامج الحكومي.وقال الاسدي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/: “نتقدّم لكل أبناء شعبنا […]

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