حصاد العام السوداني 2022

2023/01/01 | 00:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما مدى انتهاك حقوق الإنسان في السودان على مدار العام 2022؟ ما هي أبرز تطورات الساحة السياسية في ظل الزخم الدولي والإقليمي المرحب بالاتفاق الإطاري؟ ما حجم الكوارث الطبيعية والأمراض المقلقة في عدد من ولايات البلاد؟كيف يؤثر انتشارها على فعالية القطاع الطبي المتهالك؟

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