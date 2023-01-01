وكالة بغداد اليوم الإخبارية تهنئكم بحلول العام الجديد 2023

2023/01/01 | 00:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تهنئ وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية جميع متابعيها وجمهورها الكريم بمناسبة حلول العام الجديد 2023، وتتمنى للجميع عامًا آمنًا بوطن سعيد وعيش كريم، وتعد بالاستمرار على نقل الحقيقة كما هي وجعل مايمس حياة المواطن على رأس أولويات اهتماماتها.

كل عام وأنتم بألف خير

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