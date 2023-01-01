تنويه من الدفاع لطلاب الدورة 113

2023/01/01 | 00:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الدفاع، اليوم السبت، تنويها إلى الطلاب المتقدمين الى الكلية العسكرية الدورة 113.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نسترعي انتباه الطلاب المتقدمين الى الكلية العسكرية الدورة 113 الملحق، بأن الفحص الطبي والبدني الخاص بهم والذي كان مقرراً اقامته ليوم 5 كانون الثاني 2023، تم تأجيله الى يوم 7 كانون الثاني 2023".

وأضافت، أن "ذلك يأتي بسبب انشغال الكلية باليوم المذكور آنفاً بحفل تخرج الطلاب للدورة (111)، على ان يلتزم المتقدمون بالأيام المخصصة لهم لإجراء الفحص".

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