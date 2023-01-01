شاهد بالفيديو.. دجلة تواكب احتفالات العراقيين واستقبالهم للعام الجديد 2023 في العاصمة بغداد

2023/01/01 | 00:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KS5EPCr6Em0

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