2023/01/01 | 00:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تهنئ وكالة “تقدم” جميع متابعيها وجمهورها الكريم بمناسبة حلول العام الجديد 2023، وتتمنى للجميع عامًا آمنًا بوطن سعيد وعيش كريم، وتعد بالاستمرار على نقل الحقيقة كما هي وجعل مايمس حياة المواطن على رأس أولويات اهتماماتها.

كل عام وأنتم بألف خير

التالي

منذ 27 دقيقة

العراق يدخل العام الجديد باحتفالات كبيرة

منذ 3 ساعات

طقس العراق..



الضباب يحتضن أول ايام العام الجديد

منذ 3 ساعات

بالصور ..



احتفالات راس السنة الميلادية في شارع المتنبي

منذ 4 ساعات

إدارة مطار النجف توضح تفاصيل حريق المطار

منذ 4 ساعات

الدفاع المدني: نشر مفارز الأطفاء للتعامل مع أي طارئ باحتفالات رأس السنة

منذ 4 ساعات

الموارد: الأمطار أنعشت المياه الجوفية في 3 مناطق

منذ 5 ساعات

تصريح حكومي يؤكد انسيابية توزيع النفط الأبيض بين المواطنين وتوفيره في المحطات

منذ 5 ساعات

بالصور ..



بغداد تستقبل 2023 بتفاؤل وسط انتشار أمني مكثف

منذ 5 ساعات

العمل: استبعاد 927 ألف أسرة غير مستحقة قدمت على راتب الحماية

منذ 6 ساعات

سنتخذ الإجراءات القانونية..



المالية تصدر توضيحاً بشأن صفحات وهمية لطيف سامي

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة “تقدم” تهنئكم بحلول العام الجديد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة “تقدم” تهنئكم بحلول العام الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).