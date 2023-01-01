العراق يدخل العام الجديد باحتفالات كبيرة

2023/01/01 | 00:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دخل العراق، بالعام الميلادي الجديد 2023 باحتفالات كبيرة اقيمت في شوارع بغداد والمحافظات.

وعبر العراقيون، عن فرحتهم وسعادتهم بالعام الجديد من خلال اطلاق الالعاب النارية التي زينت سماء المدن العراقية.

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