بسبب الالعاب النارية.. إخماد حريق في بغداد

2023/01/01 | 01:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، بإخماد حريق اندلع في بغداد بسبب الالعاب النارية.

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