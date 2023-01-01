الشمري يؤكد ضرورة توفير الأجواء الآمنة لجميع المحتفلين

2023/01/01 | 01:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أكد وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، ضرورة توفير الأجواء الآمنة لجميع المحتفلين بقدوم العام الجديد.

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