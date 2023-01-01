المغرب يغلق حدوده أمام الوافدين من الصين

2023/01/01 | 01:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المغرب، السبت، حظر دخول المسافرين القادمين من الصين إلى أراضيه اعتبارا من 3 يناير "لتجنب موجة جديدة من العدوى" بفيروس كورونا.

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