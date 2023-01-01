احتفالات الإمارات بالعام الجديد.. عروض نارية مُبهرة من دبي إلى أبوظبي ورأس الخيمة

2023/01/01 | 01:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من دبي إلى أبوظبي ورأس الخيمة، عمّت الاحتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة، ترحيبًا بحلول العام الجديد 2023.في دبي، شهدت العديد من الأماكن عروضُا موسيقية وأخرى للألعاب النارية، أبرزها كانت من برج خليفة، أعلى ناطحة سحاب في العالم.كما شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي، عروضًا مماثلة بالألعاب النارية وذلك ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد باحتفالات العام الجديد.في حين نظمت رأس الخيمة عروض ألعاب نارية ضخمة ممتدة مسافة كيلومترات على طول الواجهة البحرية للإمارة.

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