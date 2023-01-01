بغداد: الألعاب النارية تشعل النيران في بناية سكنية وإخلاء ساكنيها

2023/01/01 | 01:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اشتعلت النيران، داخل إحدى الأبنية السكنية في بغداد، جراء الألعاب النارية بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية.وقال مصدر امني في تصريح لوكالة إيرث نيوز، اليوم الأحد، إن “الفرق المعنية قامت باخلاء سكان إحدى البنايات السكنية، في منطقة السعدون، وذلك بعد اشتعال النيران داخلها، بسبب الألعاب النارية”.وأضاف المصدر أن “الحادث لم يسفر […]

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