تحذيرات من هجرة واسعة في ايران والعراق تبدأ في 2050 بسبب الجفاف

2023/01/01 | 02:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 يناير، 2023 بغداد/المسلة: حذر مسؤول إيراني من تداعيات “إفلاس” البلاد في الثروات المائية مؤكدا أن...

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