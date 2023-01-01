في أول ساعة من العام الجديد.. الانفجارات وصفارات الإنذار تدوي في أوكرانيا

2023/01/01 | 03:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دوى انفجار فوق كييف بعد أقل من ساعة على انطلاق العام الجديد، وقال رئيس بلديتها إن نظام الدفاع الجوي "يعمل" للدفاع عن المدينة من الضربات الروسية.

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