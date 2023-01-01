العالم بدأ عامه الجديد على أمل المليارات في وقف الحروب وتجاوز المآسي والأوبئة والجوع 

2023/01/01 | 03:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امرأة رسمت على وجهها ويديها احتفالًا برأس السنة في 30 كانون الأول/ديسمبر 2022 في أمريتسار في الهند © ا ف ب ناريندر نانو سيدني (أ ف ب) – لندن -الزمان استقبلت لندن العام الجديد باحتفالات تقليدية قرب نهر التايمز في وسطها وعند عين لندن حيث اطلقت الالعاب النارية في تشكيلات مذهلة تميز فيها عن اي […]

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