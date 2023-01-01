2023/01/01 | 04:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون إلى "زيادة هائلة" في ترسانة بلاده النووية بما يشمل التزود بصواريخ قوية جديدة من أجل شن "ضربات نووية مضادة" حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية الأحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زعيم كوريا الشمالية يسعى لزيادة "هائلة" في الترسانة النووية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زعيم كوريا الشمالية يسعى لزيادة "هائلة" في الترسانة النووية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).