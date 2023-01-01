2023/01/01 | 05:33 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة في إقليم كردستان بشمال العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، السبت 31 ديسمبر (كانون الأول)، عن توقيف 16 شاباً على خلفية الاعتداء على فتاة خلال عرض دراجات نارية في حادثة صورت وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقع الاعتداء في إحدى ضواحي مدينة السليمانية ثاني أكبر مدن إقليم كردستان، ويظهر الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الشباب وهم يلاحقون فتاة كانت تجري مسرعة، قبل أن يقوموا بالاعتداء عليها بالضرب وركلها باتجاه سيارة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأعلن المتحدث باسم شرطة السليمانية سركوت عمر أنه "منذ ليلة أمس وحتى الآن، اعتقلنا 16 متهماً لهم دور في أعمال الشغب والاعتداء على الشابة"، مضيفاً أن الفتاة تبلغ 17 سنة.

وأضاف أن ثلاثة ممن أوقفوا صوروا الفيديو ونشروه على مواقع التواصل.

وأكد في الوقت نفسه أن هناك فتيات شاركن في السابق في فعاليات مماثلة يقوم فيها سائقون باستعراض مهاراتهم بقيادة الدراجات النارية.

ويقدم إقليم كردستان نفسه كصورة للحداثة والتسامح، لكنه ليس بمنأى من جرائم قتل النساء والعنف الأسري في بلد لا يزال فيه المجتمع أبوياً إلى حد كبير.

وكانت السلطات أعلنت، الثلاثاء، أيضاً عن توقيف سبعة أشخاص متهمين باختطاف شابة والاعتداء عليها جنسياً.

وفي حين تنتقد منظمات المجتمع المدني سجل إقليم كردستان في مجال حقوق الإنسان والحريات، نددت حكومة الإقليم السبت في بيان بهذه "الحوادث غير المقبولة"، مضيفة أنها "تقف ضد جميع أشكال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام، والعنف ضد النساء" خصوصاً، ودعت إلى "اتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم في أقرب وقت ممكن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتداء بـ"الصوت والصورة" على فتاة في كردستان العراق) نشر أولاً على موقع (اندبندنت عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتداء بـ"الصوت والصورة" على فتاة في كردستان العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اندبندنت عربية).