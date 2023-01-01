كيف نجعل القتلة يستبدلون الدم بالنبيذ؟

2023/01/01 | 05:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "لا شك أن دماء مهسا أميني، وجميع الضحايا، ستتحول إلى زهور حمراء لتحمل معها الربيع القادم رغم كلما ما يقوم به الطغاة الذين لا موئل لهم إلا السقوط مهما تأخر الوقت"

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