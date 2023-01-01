"أكسيوس" يكشف تفاصيل محادثة نتانياهو مع زيلينسكي بشأن قرار الأمم المتحدة

2023/01/01 | 06:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في اتصال هاتفي، مساء الجمعة، من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، التصويت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو محكمة العدل الدولية إلى التدخل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بحسب موقع "أكسيوس".

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