2023/01/01 | 07:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- راسل المجلس الوطني للصحافة بالمغرب، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لمطالبته بـ"ضمان حق الصحافيين المغاربة في تغطية كأس إفريقيا للاعبين المحليين" التي تنطلق يوم 13 يناير الجاري بالجزائر، دون أي "قيود قمعية، وتجاوز الانتهاكات التي مارستها الجزائر خلال الفترة الماضية".

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