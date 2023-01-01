تفاعل على تنبؤات ميشيل حايك عن محمد بن سلمان والسعودية بـ2023

2023/01/01 | 08:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من تنبؤات اللبناني، ميشيل حايك لمستقبل السعودية في العام 2023 الأمر الذي أثار تفاعلا.

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