الاطار التنسيقي: 3 نقاط افرزها تقييم المحافظين والتغييرات ستطال 4 منهم

2023/01/01 | 08:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الاحد، عن ثلاث نقاط افرزتها قوائم تقييم المحافظين، مشيرا الى أن النتائج ستؤدي ربما الى تغيير اربعة محافظين .

وقال العتبي لـ(بغداد اليوم)، إن "اغلب قوائم التقييم للمحافظين استكملت وبعضها وصل الى بغداد"، لافتا الى أن "بعض النواب أعلنوا موقفهم بشكل صريح من خلال نشر التقييم على منصات التواصل الاجتماعي".

وأضاف أن "التقييم الاولي كشف عن 3 نقاط مهمة حيال كفاءة المحافظين ووجود شبهات فساد واستغلال نفوذ"، مبينا أنه "في ظل توقعاتنا بأن بوصلة التغير ربما تطال 4 منهم في المرحلة القادمة".

واشار الى أنه "ربما يصدر أول قرار بالإعفاء في نهاية شباط او اذار وفق توقعاتنا"، مؤكدا أن "السوداني يدرك اهمية التغيرات في راس هرم بعض المحافظات من اجل اعطاء دفعة اقوى للعمل".

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن إرسال استمارة لمجلس النواب تتضمن تقييم النواب للمحافظين في (13) محافظة.

وتضمنت الاستمارة “تقييم أعضاء مجلس النواب عن محافظة (بغداد، نينوى، البصرة، كركوك، ديالى، واسط، الأنبار، بابل، كربلاء، النجف، ميسان، ذي قار، المثنى)".

وكذلك تضمنت استمارة التقييم (6 فقرات تتعلق الأولى بمدى تمكن المحافظ من اتخاذ القرارات، والثانية بقدرته على معالجة المشكلات، والثالثة دوره في تشجيع الاستثمار في المحافظة، والرابعة مدى تفويضه للصلاحيات، والخامسة تمكين أعضاء مجلس النواب من الحصول على المعلومات، وأخيرا توصيات النائب، فيما تضمنت تقديرات النواب للمحافظين مؤشرات "ضعيف، ومتوسط، وجيد، وجيد جدا، في حين التوصية تضمنت اعفاء المحافظ أو تطويره أو ابقائه في المنصب أو ترشيحه لمنصب أعلى، وذيلت الاستمارة بطلب اسم وتوقيع النائب".

أدناه نص الوثيقة:

تحرير: أ.ف

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