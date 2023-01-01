فينيسيوس جونيور يتعرّض للإساءة العنصرية مُجدداً.. واللاعب ينتقد رابطة

2023/01/01 | 08:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرّض فينيسيوس جونيور، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، للإساءة العنصرية، خلال مواجهة فريقه مع بلد الوليد، والّتي انتهت بفوز "الميرنغي" بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر في الدوري الإسباني.

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