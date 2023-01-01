2023/01/01 | 09:28 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احذفه فورا.. تحذير من تطبيق يستولي على معلوماتك المصرفية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/01 | 09:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احذفه فورا.. تحذير من تطبيق يستولي على معلوماتك المصرفية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احذفه فورا.. تحذير من تطبيق يستولي على معلوماتك المصرفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).