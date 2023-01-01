2023/01/01 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وشاهد كثيرون في أنحاء كوريا الجنوبية جسما غريبا ينطلق في السماء، مخلفا خطا ضوئيا أبيض ثم ما يشبه عاصفة ضوء عملاقة، وانتشرت الصور ومقاطع الفيديو بسرعة على الإنترنت.

ماذا قالت السلطات؟

• أكد جيش كوريا الجنوبية أن وراء الواقعة تجربة على إطلاق صاروخ يعمل بالوقود الصلب.

• قالت وزارة الدفاع إن الإطلاق غير المعلن للصاروخ جزء من جهود البلاد لبناء قدرة تجسس فضائية وتعزيز دفاعاتها.

• أضافت الوزارة أنها لم تخطر العامة بعملية الإطلاق مقدما لأنها تتعلق بقضايا أمنية عسكرية حساسة.

وتساءل الآلاف عن ماهية الأضواء، بينما اشتبه آخرون في أنها تعود إلى ظواهر خارقة للطبيعة.

وتلقت الشرطة ووكالات الطوارئ في كوريا الجنوبية مئات التقارير من المواطنين، عن مشاهدة جسم طائر مشبوه وأضواء غامضة في أنحاء البلاد، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وجاء إطلاق الصاروخ الكوري الجنوبي وسط توتر مع كوريا الشمالية، وبعد 4 أيام من اتهام بيونغيانغ بإطلاق 5 طائرات مسيرة عبر حدود البلدين الخصمين، للمرة الأولى منذ 5 سنوات.

وقال مسؤولون كوريون جنوبيون إنهم يخططون لاستخدام صاروخ يعمل بالوقود الصلب، لإرسال أول قمر صناعي بغرض التجسس.

[media=]

تحرير: ر.



ع

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أضواء "مخيفة" في سماء كوريا الجنوبية.. والسلطات تكشف السر (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أضواء "مخيفة" في سماء كوريا الجنوبية.. والسلطات تكشف السر (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).