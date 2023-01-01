الكشف عن موعد وصول كريستيانو رونالدو إلى السعودية

2023/01/01 | 09:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت وسائل إعلام سعودية عن موعد وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى المملكة لتقديمه للجمهور بعد إمضاء العقد مع نادي النصر.وقال مراسل قناة “SSC” السعودية الناقلة لمباريات الدوري السعودي، بدر رافع: “رونالدو سيصل يوم الأحد للرياض بصحبة رئيس النادي مسلي آل معمر، وسيقام حفل كبير لتقديم النجم البرتغالي يوم الثلاثاء”.وتعاقد نجم […]

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