دولة جديدة تعتمد عملة اليورو وتنضم الى منطقة شنغن 

2023/01/01 | 09:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهالي يحملون بالونات عليها شعار اليورو، خلال فعالية في رييكا بشمال غرب كرواتيا في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2022 © ا ف ب/ارشيف دنيس لوروفيتش زغرب (أ ف ب) – اعتمدت كرواتيا ليل السبت الأحد العملة الأوروبية الموحدة وألغت الإجراءات الحدودية أمام حاملي جوازات السفر الأوروبية، وهما محطتان رئيسيتان لهذه الدولة منذ انضمامها للاتحاد الأوروبي […]

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