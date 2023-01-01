2023/01/01 | 09:40 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: Gs27HEC4lqg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نصائح ينبغي فعلها مع دخول العام الجديد.. اللايف كوتش هدى المعموري توضح ذلك) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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