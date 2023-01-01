2023/01/01 | 09:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Y6GvrtqbI3U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العامري يصف أزمة الدولار بالحرب الاقتصادية.. وطيف تنفي العقوبات الأميركية | اخبار الثامنة 2022/12/31) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العامري يصف أزمة الدولار بالحرب الاقتصادية.. وطيف تنفي العقوبات الأميركية | اخبار الثامنة 2022/12/31) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).