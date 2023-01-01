2023/01/01 | 09:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني عرضت رئيسة تايوان تساي إينغ وين، اليوم الأحد، تقديم “المساعدات الضرورية” للصين لمساعدتها في التعامل مع زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19، لكنها قالت إن الأنشطة العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة لن تخدم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تايوان تعرض على الصين المساعدة في التعامل مع تفشي كورونا المركز الخبري الوطني.

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