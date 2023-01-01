2023/01/01 | 09:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، جولة ميدانية في العاصمة بغداد.وذكرت الوكالة الرسمية ، ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بدأ العام الجديد بجولة ميدانية في عدد من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يجري جولة ميدانية في العاصمة بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يجري جولة ميدانية في العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يجري جولة ميدانية في العاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).