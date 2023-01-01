النني يشيد بالفوز الهام لأرسنال على برايتون في الدوري الإنكليزي

2023/01/01 | 09:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد النجم المصري، محمد النني، بالفوز الكبير الذي حققه فريقه، نادي أرسنال، على مضيفه، برايتون، في إطار بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.

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