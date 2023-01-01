الزعيم الكوري الشمالي يدعو الى زيادة هائلة في ترسانة بلاده النووية لشن ضربات مضادة

2023/01/01 | 09:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 يناير، 2023 بغداد/المسلة: دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى زيادة هائلة في...

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