رضا خليجي عن الإجراءات المتخذة في البصرة

2023/01/01 | 10:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أبدت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي تبدي رضاها عن الإجراءات في محافظة البصرة تحضيراً لاستضافة كأس الخليج.

وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج العربي لكرةِ القدم، برئاسة عبد الرحمن غالي، تفقدت ملعبَ البصرةالدولي في المدينةِ الرياضيّة وملعب الميناء الأولمبي، وذلك للوقوفِ على جاهزية الملعبين قبل انطلاق بطولةِ خليجي 25 في مدينةِ البصرة”.

وأوضح أن “الجولة أجريت بحُضور عضو الاتحاد العراقي لكرةِ القدم ومدير المسابقات في البطولة كوفند عبد الخالق، وحيدر عوفي وسيرواننجم الدين”.

وتابع أن “اللجنة أبدت رضاها التام عن الإجراءاتِ التي تمت في المدة الماضية التي سبقت منافسات النسخة 25 لبطولةِ كأس الخليج”.

وأتم أن “اللجنةُ التفقديّة أبدت سعادتها بشأن إقامةِ البطولة في مدينةِ البصرة، معربةً عن دعمها ومساندتها لإقامةِ البطولة”.

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