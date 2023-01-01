أسعار صرف الدولار تشهد ارتفاعاً ملحوظاً

2023/01/01 | 10:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد سعر الصرف إرتفاعا كبيرا منذ أيام.

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