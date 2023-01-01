‘داعش’ يتبنى هجوما على نقطة أمنية في مصر

2023/01/01 | 10:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تبنّى تنظيم “داعش” الإرهابي الاعتداء الدموي الذي استهدف يوم الجمعة حاجزا أمنيا في مدينة الإسماعيليّة المصرية.وقال التنظيم إن “مفرزة أمنيّة لجنود الخلافة هاجمت حاجزا للشرطة المصرية المرتدّة في حي […]

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