مطلع 2023.. حالات ممطرة مصحوبة ببرق ورعد ذروتها الأربعاء المقبل

2023/01/01 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم– بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاحد، تعرض اجواء البلاد لحالات ممطرة متتابعة خلال الشهر الحالي .

وذكر عطية في إيضاح تابعته (بغداد اليوم) ان "أول الحالات الجوية ستحصل خلال الاسبوع الجاري اعتبارا من مساء يوم الاثنين وتنتهي خلال ساعات في نهار ومساء الخميس"، مضيفا ان "الامطار تكون بشكل متفاوت وتشمل المدن كافة مصحوبة بالبرق والرعد مع فترات من الغزارة وذروة الحالة ستكون يوم الأربعاء".

وتابع ان "مدن الجنوب ومنها مدينة البصرة هي الاعلى كمية متوقعة من الامطار، اما بادية الجنوب عموما هي الاقل استقبالا للأمطار في هذه الحالة"، مشيرا الى ان " الحالة سببها منخفض جوي قطع في الطبقات العليا مصحوبا بمنخفض جوي سطحي".

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