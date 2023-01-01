قتلى وجرحى بانفجار في العاصمة الأفغانية كابل

2023/01/01 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعات

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن انفجارا وقع أمام المطار العسكري في كابل اليوم الأحد، أدى إلى سقوط العديد من القتلى والمصابين.

وأضاف المتحدث عبد النافع تاكور لـ"رويترز": "وقع انفجار صباح اليوم أمام مطار كابل العسكري مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من مواطنينا".

ووفق تاكور فإن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الانفجار والجهات التي تقف وراءه.

يشار إلى أن عدة هجمات وقعت في أفغانستان في الأشهر القليلة الماضية، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن بعضها.

تحرير: ر.



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