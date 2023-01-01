الرافدين يعلن بيع عملة الدولار من خلال فرعين في بغداد

2023/01/01 | 10:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن مصرف الرافدين ، اليوم الأحد ، بيع عملة الدولار من خلال فرعين للمصرف في بغداد.

وذكر المصرف في بيان ، أنه" سيتم بيع عملة الدولار من خلال فرعي شارع فلسطين في الرصافة والحي العربي في المنصور بجانب الكرخ تودع في بطاقة الماستر كارد".

وأكد محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، السبت، أن ارتفاع سعر الصرف حالة مؤقتة، فيما اشار الى انه ستتم مضاعفة منافذ بيع العملة.

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