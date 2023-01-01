2023/01/01 | 10:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو:لم يشهده العراق منذ قرن..العتبة الحسينية تدخل ١٢ مؤسسة طبية وتعليمية آلى الخدمة خلال ٢٠٢٢ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نون الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/01 | 10:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو:لم يشهده العراق منذ قرن..العتبة الحسينية تدخل ١٢ مؤسسة طبية وتعليمية آلى الخدمة خلال ٢٠٢٢) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو:لم يشهده العراق منذ قرن..العتبة الحسينية تدخل ١٢ مؤسسة طبية وتعليمية آلى الخدمة خلال ٢٠٢٢) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).