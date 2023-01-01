وجدوا به مادة سامة تُستخدم بالسيارات.. شركة أدوية هندية توقف إنتاج دواء للسعال بعد مقتل 18 طفلا بأوزباكستان

2023/01/01 | 11:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الصحة الهندي الجمعة إن الشركة الهنديّة المُصنّعة لشراب السّعال المُرتبط بما لا يقل عن 18 حالة وفاة في أوزبكستان، أوقفت الإنتاج بعد تحقيق أجراه منظّمو الأدوية.واحتوى الدواء على محلول سام يُدعى "إيثيلين جلايكول".

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