أميركا.. القضاء يلزم شركات للرحلات البحرية بدفع 450 مليون دولار بسبب كوبا

2023/01/01 | 11:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت قاضية أميركية أربع شركات للرحلات البحرية بدفع نحو 450 مليون دولار لاستخدامها ميناء في هافانا أمّمته الحكومة الكوبية في 1960.

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