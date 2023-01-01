طقس العراق.. أمطار وثلوج في الأسبوع الحالي

2023/01/01 | 11:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت تساقطاً للأمطار مع فرصة لتساقط ثلوج الأربعاء المقبل.

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