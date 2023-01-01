"قتل زوجة أخيه رميا بالرصاص".. الكشف عن تفاصيل جريمة "مروعة" في بغداد

2023/01/01 | 11:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، اعتقال متهم بجريمة قتل زوجة شقيقه في العاصمة بغداد.

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